„Das ist ein permanenter Krach!“ Anwohner genervt – Schmelz will jetzt mit neuen Blitzer gegen Raser vorgehen

Schmelz · Seit Jahren leiden die Anwohner der Gresaubacher Straße in Schmelz unter dem Lärm von Autorasern. Nachdem Tempobegrenzungen, Fahrbahnverengung und temporäre Geschwindigkeitsmessungen nichts gebracht haben, will die Gemeinde das Problem jetzt mit einem neuen Blitzer endgültig in den Griff bekommen – und setzt dabei vor allem auf einen psychologischen Trick.

10.05.2024 , 08:00 Uhr

Seit Jahren ärgern sich Anwohner der Gresaubacher Straße über zu schnelle Autofahrer vor ihrer Haustür. Die Gemeinde will jetzt handeln. Foto: Tom Peterson