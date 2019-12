Polizeibericht : Elektroschocker bremst Angreifer mit Eisenstange

Schmelz Mit einem Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), besser bekannt als „Taser“, hat ein Polizist in Schmelz den gefährlichen Angriff eines Mannes mit einer Eisenstange abgewehrt.

Ein 56-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Schmelz mit einer Eisenstange Beamte der Polizeiinspektion Saarlouis angegriffen. Dies hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Vorausgegangen war ein Einsatz der Ordnungshüter wegen einer randalierenden Person, die sich in ein Wohnhaus geflüchtet haben solle.