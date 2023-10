Das Schiff der alten Kirche von Limbach wird in diesem Jahr 300 Jahre alt. Aus diesem Anlass lädt das lokale Team der katholischen Pfarrei St. Willibrord zu einer Festwoche von Sonntag, 15. Oktober, bis Sonntag 22. Oktober, in und an das denkmalgeschützte Gebäude ein. Dies teilte Melanie Thewes mit. Sie ist Mitglied des lokalen Teams.