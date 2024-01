Azubis nehmen an Workshop im Limbach teil Azubis lernen andere Unternehmen kennen

Fast 90 Jugendliche im Alter von 16 bis 22 Jahren haben am ersten saarländischen Azubi-Workshop des Bündnisses innovativer Unternehmen (BIU) in Limbach teilgenommen. Die Idee stammt von Claudia Wagner, Prokuristin der Firma Meiser. Sie will den Azubis und Fachkräften mit der Veranstaltung die Möglichkeiten bieten, Einblicke in andere Unternehmen zu erhalten.