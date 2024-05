Kulturhighlight in Schmelz Fahrgeschäfte, Musik und Bollerwagen-Turnier – Was Besucher der Schmelzer Woche alles erwartet

Es ist Mai - und in Schmelz heißt das traditionell: Es ist wieder Zeit für die Schmelzer Woche. Diese feiert in diesem Jahr vom Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, ihre mittlerweile 46. Auflage. Gleichzeitig läuft vom 8. bis 12. Mai die 45. Schmelzer Schmackes. Auch in diesem Jahr locken die Gemeinde und Veranstalter erneut mit zahlreichen musikalischen Events, Ständen, Fahrgeschäften und Mitmach-Aktionen. Wir geben eine Übersicht für Kurzentschlossene: