Schmelz ( 15-Jähriger fährt ohne Führerschein

Schmelz · Auf Spritztour ohne Führerschein ging in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 15-Jähriger aus Schmelz. Wie die Polizei berichtet, war er dabei ohne Wissen seiner Großmutter mit deren Auto unterwegs, im Verlauf der Fahrt kam es zwischen 1.30 und 2 Uhr im Bereich Tanneck, also auf der B 268 zwischen Lebach und Schmelz in Höhe der Einmündung zur Verlängerung der Trierer Straße, zur Kollision mit einem anderen Wagen, vermutlich ein weißer Transporter.

02.06.2024 , 18:29 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall bei Schmelz (Symbolfoto). Foto: dpa/Hendrik Schmidt