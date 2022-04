Bereits zum zweiten Mal den Lehrgang durchgeführt : 13 Mitarbeiter zu Führungskräften ausgebildet

Schmelz/Weiskirchen Bei dem Zertifikatslehrgang der Industrie- und Handelskammer lernten Mitarbeiter von Dittgen, mit Konflikten umzugehen.

Als Anfang April die Zertifikate der Industrie- und Handelskammer (IHK) in den Händen der 13 Teilnehmer der Unternehmensgruppen Dittgen und Juchem lagen, war die Erleichterung im Parkhotel Weiskirchen spürbar. In acht Modulen hatten sich die Teilnehmer in den vergangenen Wochen Wissen um das Thema Mitarbeiterführung im Unternehmen angeeignet. Nachdem der Auftakt im Dezember verschoben werden musste, startete Lehrgangsleiterin Cornelia Zündorff am 24. Januar mit der Online-Schulung.

Nach vier online-Modulen ging es in die Präsenz-Schulungen. Das, betonte Zündorff, war gut so. „Die Atmosphäre, gemeinsam im Schulungsraum zu sitzen und Dinge im direkten Austausch zu erarbeiten, gab dem Lehrgang eine besondere Atmosphäre“, sagte die Lehrgangsleiterin. Auf dem Programm standen Techniken und Instrumente zum Thema Führung. „Dabei gibt es aber nicht das allgemeingültige Instrument. Wir alle sind Menschen und müssen uns auf das Gegenüber einlassen. Das gilt draußen auf der Baustelle genauso wie im Büro“, erklärte Zündorff. Vor allem in den Rollenspielen haben die Teilnehmer erlernt, auf die unterschiedlichsten Situationen zu reagieren. Ihr angeeignetes Wissen stellten sie in einem Zertifikatstest unter Beweis. „Alle 13 Mitarbeiter haben mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen“, freute sich Marco Reiter, neuer Geschäftsführer der Firma Dittgen, bei der Zertifikatsübergabe. Er bedauerte, dass man das Thema Mitarbeiterführung nicht in der Schule vermittele. Auch Philipp Wild, Mitglied der Geschäftsführung, schaute in die Schulung rein. „Jeder hat etwas für seinen Arbeitsalltag mitgenommen“, betonte er.