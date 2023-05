Fragen und Antworten 5000 Euro für die Renovierung: Was Hausbesitzer in Schmelz über die Förderung wissen müssen

Marode Häuser und verwahrloste Ortskerne: dem demografischen Wandel geschuldet sind viele saarländische Städte und Gemeinden davon geprägt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat die Gemeinde Schmelz bereits 2009 ein Förderprogramm aufgestellt, mit dem Hausbesitzer bei der Sanierung ihres Eigenheims finanziell unterstützt werden. Das sogenannte „Revitalisierungsprogramm“ gibt es immer noch, stand bislang allerdings nur Bewohnern in fest definierten Bereichen offen, die die Gemeinde als „ortsbildprägend“ einschätzte – zum Beispiel in den Kernen der Ortsteile Außen, Bettingen, Hüttersdorf und Limbach. Nie allerdings in Michelbach, Primsweiler oder Wohngebieten außerhalb der Zentren. Das hat sich nun geändert.