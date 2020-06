Polizeibericht : Junge Leute schlagen am Ravelin V mit Flaschen aufeinander ein

Saarlouis Jugendlicher wird mit Platzwunden am Kopf im Krankenhaus versorgt. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Schlägerei am Freitag.

Zu einer Schlägerei am Freitagabend in Saarlouis bittet die Polizei um Hinweise. In der Pressemitteilung, die sie am Montagmittag schickte, fragt sie: „Wer hat das Geschehen beobachtet oder sogar mit seinem Handy aufgenommen?“