Aus der Kindheit des Wirtschaftsministers : Altmaiers Schaukelpferd kommt unter den Hammer

Saarlouis Auch der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war einmal rank und schlank, klein und schmal. Jetzt kann er es auch beweisen – dank seines früheren Nachbarn Michael Zocchetti.

Nachdem es lange genug auf den Speicher gestanden hatte, soll das Schaukelpferdchen nun einen guten Zweck zugeführt werden. Michael Zocchetti, der sich in dem 2003 gegründeten Verein „Helfende Hände“ für in Not geratene Mitmenschen engagiert, will das Original-Altmaier-Schaukelpferd verkaufen oder versteigern.