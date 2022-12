Schach : Bauer, Turm, König und der Nikolaus

Saarlouis Die Diplom-Auszeichnungen des deutschen Schachbundes wurden bei der Weihnachtsfeier des Vereins Rochade Saarlouis verliehen.

In der Prüfung Anfang Dezember mussten innerhalb von 90 Minuten verschiedene Stellungen aufgebaut und beurteilt werden: Kann en passant geschlagen werden, kann rochiert werden, wenn der König im Schach steht, wie kann Weiß in zwei Zügen mattsetzen, was ist der beste Zug in dieser Stellung? Fragen wie diese standen im Mittelpunkt der Spiele.