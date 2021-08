Schachturnier : Schachclub Rochade fördert die Jugend

Saarlouis Der Saarlouiser Verein legt großen Wert auf die Jugendarbeit. Ein 15-Jähriger ist jetzt Teil des Vorstands – als Ansprechpartner für die vielen jugendlichen Spieler.

(red) Dass an der Mitgliederversammlung des SC Rochade Saarlouis am vergangenen Sonntag auch viele Kinder und Jugendliche teilgenommen hatten, lag nicht nur an der Stadtmeisterschaft Saarlouis, die endlich wieder am Brett ausgetragen werden konnte. Der Schachclub, der sich selbst „der junggebliebene Schachverein“ nennt, legt großen Wert auf die Nachwuchsarbeit. In den neuen Vorstand, der turnusmäßig alle zwei Jahre neu gewählt wird, wurde neben dem Jugendwart Paul Hector jetzt neu auch ein Jugendvertreter gewählt. Der 15-jährige Nikita Unruh und seine Stellvertreterin Anna-Lena Neumann (10 Jahre) werden künftig nicht nur die direkten Ansprechpartner für die jugendlichen Spieler sein, sondern haben auch einen gleichberechtigten Platz im Vorstand.