Fußball-Saarlandliga Mit Extra-Schichten zum Erfolg

Die Marke aus der Vorsaison ist schon geknackt – obwohl er diese Saison mit seinem Verein eine Liga höher spielt: Beim 3:0-Heim-Erfolg des SC Reisbach in der Fußball-Saarlandliga am 3. März gegen Saar 05 Saarbrücken gelangen Offensivspieler Nicola Cortese seine Saison-Treffer Nummer elf und zwölf. Damit hat der 22-Jährige, der zumeist auf der offensiven rechten Außenbahn eingesetzt wird, schon jetzt öfter getroffen als in der Spielzeit 22/23. Damals wurde er mit Reisbach souveräner Meister der Verbandsliga Süd/West. „Ich bin etwas überrascht, dass das so schnell ging“, freut sich der Fußballer, der gemeinsam mit seiner Freundin in Altenkessel lebt und als Montagearbeiter bei einem Industriebetrieb seine Brötchen verdient.