Fußball Reisbach kommt aus dem Feiern nicht mehr raus

Reisbach · Die Doppel-Meisterschaft ist perfekt: Die Fußballer des SC Reisbach II haben sich am Sonntag durch einen klaren 6:0-Heimsieg gegen den SC Roden II den Titel in der Kreisliga A Prims gesichert. Damit krönte die Mannschaft die Saison, in der es nur eine Niederlage (0:2 gegen den VfB Dillingen) und zwei Unentschieden (gegen den FV Schwalbach III und die SG Körprich-Bilsdorf II) gab.

24.05.2023, 14:16 Uhr

Vier Wochen nach der ersten Mannschaft feierte auch der SC Reisbach II die Meisterschaft. Für Trainer Thomas Weber ein ganz besonderer Moment. Foto: Göttelmann

Von Philipp Semmler