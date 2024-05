Fußball-Saarlandliga SC Reisbach gelingt Coup beim Aufstiegsanwärter

Die 77. Minute in der Partie der Fußball-Saarlandligisten Hertha Wiesbach und SC Reisbach: Vor 300 Zuschauern steht es zwischen der favorisierten Hertha und dem SC 0:0, als die Gäste einen Angriff starten. Niklas Müller kommt in Ballbesitz – und sieht, dass Stürmer Nicola Cortese frei ist. Mit einem weiten Flugball bedient Müller seinen Mitspieler. Der läuft mit dem Ball am Fuß in den Strafraum und schließt Richtung kurzes Eck ab – das Leder schlägt zum 1:0 neben dem Pfosten ein.