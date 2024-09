Millioneninvestitionen für das neue Schuljahr Was sich in den Sommerferien an Saarlouiser Grundschulen getan hat

Sechs Wochen lang hatten die Schülerinnen und Schüler im Saarland eine Pause vom Lernen und Klassenarbeiten. In dieser Zeit war es in den Schulgebäuden in Saarlouis jedoch alles andere als still. Denn wie jedes Jahr nutzen der Landkreis und seine Kommunen die Sommerferien, um größere Arbeiten zu machen. Nachdem wir bereits eine Übersicht veröffentlicht haben, wo der Landkreis Saarlouis als Träger in seine weiterführenden Schulen und in welche Grundschulen die drei Städte Saarlouis, Dillingen und Lebach investiert haben, blicken wir nun auf die zehn Gemeinden.