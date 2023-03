Stand-Up im Theater am Ring Mit schwarzem Humor ins Finale: So lief die zweite Runde des Comedy Clashs in Saarlouis (mit Fotos)

Bevor er im Theater am Ring auf der Bühne stand, hatte er noch nie von Saarlouis gehört. Jetzt muss als er als Sieger der zweiten Comedy-Clash-Vorrunde in der Kreisstadt zum Finale wieder kommen. Der Berliner Samuel Sibilski, auch unter dem Künstlernamen SSYNIC bekannt, war am Freitagabend der Lustigste. Zumindest entschieden so die 350 Besucher im ausverkauften Festsaal des Theaters, die am Ende des Abends mehrheitlich für ihn abstimmten.