Nalbach/Saarlouis Zwei Autofahrerinnen werden bei einem Frontalunfall verletzt

Wie die Polizei weiter berichtet, kollidierte sie dort frontal mit dem Ford Fiesta einer 58-Jährigen aus Saarwellingen, die auf der L 337 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die beiden Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und an der Unfallstelle von Notarzt und Rettungsdienst ärztlich versorgt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 337 zwischen 9.15 und 11 Uhr komplett gesperrt werden.