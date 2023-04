Spektakuläre Motivtorten Süßes aus der Vorstadt von Yvonne Baldauf

Mit ruhiger Hand drapiert Yvonne Baldauf die letzten Streusel und setzt die Sterne fest, dann ist die Geburtstagstorte für Emilio fertig. Um die große Zwei in der Mitte sind mehrere Häubchen und Blumen verteilt, auch ein kleiner grüner Dino ist zu sehen. Fast vier Stunden hat die 39-Jährige für den Naked Cake – also ein Kuchen ohne Verkleidung mit Ganache, Buttercreme oder Fondant – mit Schokodrip gebraucht, davon alleine zweieinhalb Stunden für das Modellieren der beiden Pepper-Wutz-Figuren. „Das ist das Aufwendigste an der Torte.“