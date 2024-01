Faasend in Narrwellingen Wie die Saarwellinger Greesen entstanden

Saarwellingen · Wie die Saarwellinger Greesen entstanden sind, darum ranken sich zahlreiche Geschichten. Eine von ihnen geht dabei auf den Saarwellinger Heimatforscher Klaus Mayer zurück. Er schreibt in seinem Buch „Archiv und aus den Erzählungen meines Großvaters Nikolaus Mayer (1866 – 1952)“, dass Saarwellingen zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert noch zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörte und so an der Grenze zum Königreich Frankreich lag.

Wer also durch die Wellinger Wälder nach Roden oder Fraulautern zog, überschritt die Grenze. Schmugglergeschäfte waren an der Tagesordnung.