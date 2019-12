Konzert : Volles Haus bei Weihnachtskonzert der Harmonie Schwarzenholz

Schwarzenholz 53 Musikerinnen und Musiker zwischen zwölf und 81 Jahren standen in der Schulze-Kathrin-Halle auf der Bühne.

Richtig still wurde es in der fast bis auf den letzten Platz ausverkauften Schulze-Kathrin-Halle in Schwarzenholz, als das Licht ausging. Dorthin hatte der Musikverein Harmonie Schwarzenholz zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert eingeladen. Sich Zeit nehmen für die schönen Dinge, zur Ruhe kommen bei all der Geschäftigkeit kurz vor dem Weihnachtsfest, das versprach der Konzertabend, zu dem die Akteure des Vereins im Jubiläumsjahr eingeladen hatten. Seit 60 Jahren, erklärte Swen Löffler, Vorstandsmitglied des Vereins und seit vielen Jahren Moderator beim traditionellen Weihnachtskonzert, unterhält die Harmonie eine Jugendabteilung. Bis heute, betonte er, haben einige der Gründungsmitglieder dem Verein die Treue gehalten.