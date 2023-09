Saarwellingen „Vortagsladen hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt“

Alles begann mit einer Frage: „Wären Kunden bereit, Backwaren vom Vortag zu kaufen?“ Mit dieser Idee im Kopf startete die Bäckerei Welling 2013 das Experiment Vortagsladen in Saarwellingen. „Dort verkaufen wir Brot, Brötchen und Kuchen, die in unseren Filialen am Vortag nicht über die Theke gegangen sind, zu einem günstigeren Preis“, erzählt Joachim Paul, Gesellschafter bei der Traditionsbäckerei.