Industriepark Saarwellingen und Gewerbegebiet John : Vodafone plant Glasfaser-Ausbau in Saarwellingen

Saarwelllingen Der Ausbau würde „mehrere Millionen“ kosten, heißt es. Voraussetzung ist, dass ein gewisser Prozentsatz der Unternehmen mitmacht.

Der Düsseldorfer Konzern Vodafone teilt mit, dass er für Saarwellingen den Ausbau eines Glasfasernetzes im Industriepark Saarwellingen und im Gewerbegebiet John plant. „Insgesamt sollen hier 119 Unternehmen von einem Glasfaseranschluss profitieren und mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit der mehrere Millionen Euro teure Ausbau wirtschaftlich vertretbar sei, müssten mindestens 30 Prozent der erreichbaren Unternehmen einen Glasfaser-Anschluss von Vodafone wählen, informiert der Konzern weiter. Die Vorvermarktung beginne ab sofort, man informiere vor Ort. Bei einer ausreichend großen Nachfrage solle der Ausbau des Glasfasernetzes in diesem Jahr beginnen. Bei dem geplanten Ausbau setze das Unternehmen auf das so genannte „Fiber to the Building“ (FTTB), heißt es: Hierbei werde jedes Gebäude mit einer Glasfaserleitung an die Verteilerstationen angeschlossen.