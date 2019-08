Gemeinde Saarwellingen : Vandalismus an der Mariengrotte in Schwarzenholz

An der Mariengrotte wurden unter anderem Töpfe umgeworfen. Foto: Wolfgang Sauer/Gemeinde Saarwellingen

Schwarzenholz Unbekannte haben an der Mariengrotte in Schwarzenholz ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei Lebach am Montag auf SZ-Nachfrage bestätigte, wurden dort unter anderem Blumentöpfe umgeworfen, Kerzen und Marienfiguren zerstört.

Das Ganze ereignete sich am vergangenen Donnerstag, vermutlich in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Am Tatort waren zuvor zwei Jugendliche gesehen worden – ob sie aber etwas mit der Tat zu tun haben, ist noch nicht klar. Zur Schadenshöhe gab es keine Angabe.