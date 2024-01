Polizei Unfallsünder flüchtet vom Parkplatz

Saarwellingen · Zu einem Unfallschaden beim Ein- oder Ausparken ist es am Donnerstagmorgen zwischen 10.45 und 11.15 Uhr in Saarwellingen gekommen. Wie die Polizei in ihrem Bericht erläutert, beschädigte der Unbekannte dabei auf dem Aldi-Parkplatz, an der Straße Zur Breitwies in Saarwellingen, einen geparkten Seat Ibiza.

25.01.2024 , 15:24 Uhr

Die Lebacher Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch