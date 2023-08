Tödliches Unglück auf L141 Autofahrer stirbt bei Unfall nahe Saarwellingen – Strecke mehrere Stunden gesperrt

Die L141 blieb am späten Abend nach dem Unfall bis weit in die Nach hinein gesperrt. Laut Polizei wurde seitens der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Spurensicherungsgutachten angeordnet. Ein entsprechender Experte war noch am Abend an die Unfallstelle gekommen. Mit seinen Ergebnissen der Untersuchung soll der Verkehrsunfall rekonstruiert werden.