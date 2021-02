Aus dem Polizeibericht : Saarwellingen: Dieb geht fast leer aus

Saarwellingen Ohne fette Beute endete der Diebeszug eines Unbekannten am Morgen des 24. Januar in Saarwellingen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, begab sich ein unbekannter Täter an jenem Sonntagmorgen um kurz vor 7 Uhr an eine Metallbox, welche sich an der Gebäuderückseite eines Einkaufsmarktes in der Straße „Zur Breitwies" befand.

Nachdem der Täter das Vorhängeschloss der Box mittels mitgeführtem Bolzenschneider geknackt und diese durchsucht hatte, verließ er die Örtlichkeit ohne Diebesgut, er ließ jedoch das zuvor aufgetrennte Schloss mitgehen. Im Zuge der Flucht öffnete der Täter zudem mehrere auf dem Gelände stehende Mülltonnen und durchwühlte diese.