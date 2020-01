Zeugen gesucht : Drei Autos in Saarwellingen aufgebrochen

Drei Autos in Saarwellingen aufgebrochen

Saarwellingen Unbekannte schlagen in Saarwellingen Scheiben von drei Autos ein.

Unbekannte haben auf dem Alten Kirchplatz in Saarwellingen drei Autos aufgebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch (8.) mitteilte, alarmierte ein Fahrzeugbesitzer die Beamten gegen 5 Uhr morgens, da an seinem Fiat Fullback die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden war. Aus dem Wagen stahlen die Diebe eine Mappe mit diversen Urkunden.