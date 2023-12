Polizei bittet um Hinweise zur Tat Unbekannte stehlen 86-Jähriger im Edeka in Saarwellingen Geldbeutel

Saarwellingen · Einer 86-jährigen Frau ist am Samstag in Saarwellingen der Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl vermutlich gegen 16 Uhr in der Edeka-Filiale in Saarwellingen im Bereich der Getränke.

26.12.2023 , 11:32 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch