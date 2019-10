Kunstausstellung : Von Pluralität von Weltanschauungen

SAARWELLINGEN „Grenzerkundungen“ mit gebogenem Eisendraht und großen Gemälden: Regina Zapp und Margot Zündorf Breuer laden im Kulturtreff Altes Rat- haus Saarwellingen zum Betrachten und Nachdenken aus ver- schiedenen Perspektiven ein.

Margot Zündorf Breuer wurde 1960 in Rheine geboren, studierte Kommunikationsdesign und Malerei in Münster, lebte zehn Jahre mit ihrer Familie in Finnland (wo sie nach eigenen Worten die reduzierte Form kennenlernte), lebt und arbeitet in Mainz. Regina Zapp wurde 1961 in Duisburg geboren, ist gelernte Holz- und Steinbildhauerin mit Meistertitel. Sie kennen sich seit der Internatszeit am Bodensee. Anlässlich der Ausstellung „Terror trifft Kunst“ 2015 im Abteihof Wadgassen, an der sie mit anderen beteiligt waren, intensivierte sich der Kontakt.