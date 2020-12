Stromausfall in Saarwellingen : In Saarwellingen ging plötzlich das Licht aus

Saarwellingen Wegen eines defekten Kabels in der Nähe der Autobahnausfahrt Hülzweiler ist am Montagabend in Saarwellingen für 48 Minuten der Strom ausgefallen. Wie die Energis Netzgesellschaft als Netz-Betreiber auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilte, begann die Störung um 18 Uhr und betraf zirka 1500 Haushalte.

Bereits nach einer halben Stunde waren wieder über 800 Haushalte mit Strom versorgt, Störungsende war laut Leiterin der Unternehmenskommunikation, Marie-Elisabeth Denzer, gegen 18.48 Uhr.