Orgelsommer Steven Grahl lässt die Orgel in Schwarzenholz erklingen

Mit Werken von Bach, Byrd, Mendelssohn, Elgar, Bingham und Farrington will Professor Steven Grahl seine Zuhöerinnen und Zuhörer in Saarlouis begeistern. Im Rahmen des Orgelsommers im Landkreis Saarlouis gastiert er am kommenden Sonntag, 15. September, in der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Schwarzenholz.