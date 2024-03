Wahl am 9. Juni Stephan Gratz will Bürgermeister von Saarwellingen werden

Der Countdown läuft: In weniger als 100 Tagen steht im Saarland die Kommunalwahl an. Am 9. Juni wählen Bürgerinnen und Bürger nicht nur einen neuen Kreis- und Gemeinderat, sondern vereinzelt ebenfalls neue Bürgermeister. So auch in Saarwellingen. Dort tritt nun der 48-jährige Stephan Gratz als freier Bürgermeisterkandidat an. Wie er auf SZ-Anfrage mitteilt, hat er bereits Mitte Dezember seine Unterstützerliste angefangen und Anfang Januar die geforderte Anzahl von 99 Unterschriften erreicht.