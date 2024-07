Drei Wochen lang Vollsperrung Brückensperrung zwischen Nalbach und Saarwellingen – was Autofahrer jetzt wissen müssen

Die Linie 425 soll hingegen nur bis zur Haltestelle Geraldy Schule in Saarwellingen fahren. Alle Haltestellen in Nalbach entfallen hingegen. Bei der Linie R5 entfallen zwischen der Haltestelle Bruchstraße in Nalbach und der Haltestelle Kirche in Körprich sämtliche Haltepunkte. Stattdessen soll die Buslinie von Körprich über die B269 nach Nalbach umgeleitet werden. Laut KVS werde die Haltestelle Kirche in Körprich jedoch per Stichfahrt bedient.