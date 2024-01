Neubau in Schwarzenholz Spatenstich für eine der größten Kitas im Saarland – so viele Kinder finden dort Platz

Spatenstich für die neue Kindertagesstätte in Schwarzenholz: Bei bestem Kaiserwetter fiel am Samstag der offizielle Startschuss für die Arbeiten an der Kita. Diese soll anstelle der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule entstehen und insgesamt 133 Kindern in sieben Gruppen, davon vier Kindergarten- mit je 25 und drei Krippengruppen mit je elf Kindern künftig einen Betreuungsplatz bieten. Damit ist sie nach Worten der saarländischen Bildungsministerin, Christine Streichert-Clivot, die ebenfalls vor Ort war, landesweit eins der größten Projekte, die derzeit im Saarland geplant sind. Ende 2025 soll sie voraussichtlich fertig sein.