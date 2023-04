Gastro und Genuss Offizieller Beginn der Spargelernte wird eingeläutet

Dank wärmender Abdeckplanen konnten Papa Marc und Mama Katharina viel früher als erwartet bereits Ende März bei Saarwellingen den ersten Spargel ernten. Offizieller Startschuss für die Ernte im Saarland fällt jedoch an diesem Mittwochmorgen – im Beisein der im Saarland für die Landwirtschaft zuständigen Ministerin Petra Berg und Bürgermeister Manfred Schwinn. Mit steigenden Temperaturen dürften dann in den nächsten Tagen die Erntezahlen in die Höhe schnellen.