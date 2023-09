Deutsche Meisterschaften im Karate in Dillingen Der Vereinschef peilt das Podium an

Seit 1973 gibt es Karate in Saarwellingen. Zunächst als Sparte im Turnverein ins Leben gerufen zog es die Karateka 2006 mit der Gründung eines eigenen Vereins zu neuen Ufern. An diesem Samstag freuen sich die Kämpfer, die nun unter dem Namen Shotokan Saarwellingen aktiv sind, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums die besten Seniorenkämpfer Deutschlands zu den deutschen Meisterschaften in der Dillinger Sporthalle West begrüßen zu dürfen. Damit nicht genug: Am Samstagabend gehen dort zudem die Playoffs der Karate-Bundesliga über die Bühne. Die je vier besten Teams bei Damen und Herren ermitteln die neuen deutschen Mannschaftsmeister. „Das ist ein schöner Höhepunkt für unseren Verein und das Saarland. Wir freuen uns, viele der besten Karatekämpfer im Land begrüßen zu können“, sagt Tilo Becker, der Vorsitzende vom Shotokan, der auch selbst als einer von insgesamt 229 Sportlern in 29 Kategorien um die Medaillen kämpft.