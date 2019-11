Sessionseröffnung : Start in ein närrisches Jubiläumsjahr

Saarwellingen Das war eine ganz besondere Sessionseröffnung: Die Gold-Blauen-Funken Saarwellingen sind schon 6 x 11 Jahre alt.

Am Samstag lüfteten die Gold-Blauen-Funken erst gegen Mitternacht das Geheimnis um ihre Tollitäten. Das war an diesem Abend nicht die einzige Besonderheit. Die Sessionseröffnung in der Saarwellinger Festhalle war für die Gold-Blauen der Start ins Jubiläumsjahr. 1954 gegründet, werden sie 2020 schon 6 x 11 Jahre alt. Mit humorvollen Büttenreden und vielen starken Tanzdarbietungen hielten die Gold-Blauen-Funken das Publikum in der gut besetzten Festhalle bei Laune.