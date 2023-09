Brauchtum Schwarzenholz feierte den Erntedank

Traditionell beginnen die Feierlichkeiten zum Erntedank im Ort schon morgens mit dem Abholen des Erntekranzes beim Gasthaus Schwinn. Es folgte das feierliche Dankamt in der Pfarrkirche St. Bartholomäus, das für ein volles Gotteshaus sorgte. Schon in vorchristlicher Zeit wurden in verschiedenen Religionen und Kulturen Opfer- und Erntefeste gefeiert. Bereits im alten Ägypten, im antiken Griechenland, in Israel und im Römischen Reich brachten die Menschen ihren verschiedenen Fruchtbarkeitsgöttern Opfergaben für die Ernte dar. Die Christen übernahmen den Brauch und integrierten ihn in ihren Glauben.