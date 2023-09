Kultur und Freizeit Schwarzenholz feiert sein Erntedankfest

Das Erntedankfest hat in Schwarzenholz eine lange Tradition. In seiner heutigen Form wird es in diesem Jahr zum 65. Mal gefeiert. Dem eigentlichen Festtag mit dem großen Umzug geht in diesem Jahr erstmals nach längerer Pause wieder ein Ernteball voraus. Er findet, wie früher üblich, eine Woche vorher, am Samstag, 16. September, 19.30 Uhr, in der Schulze-Kathrin-Halle statt. Im Mittelpunkt des Abends steht die Wahl zur Erntekönigin 2023.