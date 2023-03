Fußball-Verbandsliga Auf Reisbach warten gleich zwei Top-Duelle

Die Fußballer des Verbandsligisten SC Reisbach sind auch nach der Winterpause nicht zu stoppen: Das Team von Trainer Alexander Stamm gewann alle seine fünf Partien nach dem Jahreswechsel. Damit hat der SC in der aktuellen Runde insgesamt 19 Siege in 20 Begegnungen gefeiert – und exzellente Karten, erstmals in der Vereinsgeschichte in die Saarlandliga aufzusteigen.