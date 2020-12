Saarwellingen : Gemeinderat tagt am Donnerstag

Der Gemeinderat tagte erneut in der Festhalle in Saarwellingen. Foto: Ulrike Paulmann

Saarwellingen Unter anderem wird auf das Jahr zurückgeblickt.

Am kommenden Donnerstag, 17. Dezember, findet um 17.30 Uhr in der Festhalle in der Wilhelmstraße in Saarwellingen die Jahresabschlusssitzung des Saarwellinger Gemeinderates statt. Die Sitzung kann – trotz des so genannten harten Lockdowns ab Mittwoch – unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden, teilte die Verwaltung der Gemeinde Saarwellingen auf Anfrage der SZ mit.