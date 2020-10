Gemeinderat : Saarwellinger Rat legt Mehrgenerationenhaus auf Eis

Der Gemeinderat tagte erneut in der Festhalle in Saarwellingen. Foto: Ulrike Paulmann

Saarwellingen Es geht um das Projekt „Am Kinzbirnbaum“.

Bereits in der voraus gegangenen Ratssitzung war das Thema in den Bauausschuss vertagt worden. Hier sollten die Investoren die Gelegenheit erhalten, die noch offenen Fragen zu beantworten (wir berichteten). Diese Sitzung hat im Vorfeld der aktuellen Ratssitzung stattgefunden. Allerdings, so SPD-Fraktionschef Stefan Kutscher, habe diese Vorstellung nicht überzeugen können: „Dieses Bauvorhaben hat nichts mit einem Mehrgenerationenhaus zu tun. Das ist ein großes Wohnhaus mit Gemeinschaftsraum im Keller.“ Die SPD könne so nicht zustimmen.