An Holocaust-Gedenktag Saarwellinger gedenken der Opfer des Nationalsozialismus: „Erinnerungsarbeit ist Friedensarbeit“

Gegen das Vergessen: In Saarwellingen erinnern etwa 90 Stolpersteine an die jüdischen Mitbürger, die von Nazis ermordet wurden. Am Samstagmorgen, anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags, versammelte sich eine kleine, engagierte Gruppe von Saarwellingern, um diese besonderen Gedenksteine zu reinigen und damit das Schicksal dieser Menschen in Erinnerung zu rufen. Waltraud Andruet von Pax Christi, eine langjährige Aktivistin in der Friedensbewegung, betonte: „Erinnerungsarbeit ist Friedensarbeit.“