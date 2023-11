Saarwellingen will Abwasser zum Heizen nutzen „Dieses Projekt hat Vorbildcharakter für andere Projekte im Saarland“

Als erste Kommune im Saarland will die Gemeinde Saarwellingen künftig auf Abwasser als Wärmequelle setzen. Dafür hat sie mit dem Entsorgungsverband Saar (EVS) das Pilotprojekt „Wärme aus Abwasser“ gestartet. Diese stellten Gemeinde und EVS am Montag im Leo-Grünfeld-Haus in Saarwellingen vor.