Saarwellingen/Lebach : „Hoffnungsvolles Projekt gescheitert“

Saarwellingen Mit dem Verfüllen ist es klar: Es wird nichts aus dem Pumpspeicherkraftwerk auf dem Gelände des ehemaligen Abbaugebietes Nordschacht. Hans Kiechle (Die Linke) warb immer wieder dafür.

(up) „Damit ist ein hoffnungsvolles Projekt, das Pumpspeicherkraftwerk am Nordschacht in Saarwellingen/Falscheid, gescheitert“: Mit diesen Worten kommentiert Hans Kiechle, Partei- und Fraktionschef der Linken in Saarwellingen, die Nachricht, dass die RAG damit begonnen hat, den Nordschacht des Bergwerks Saar mit einem Sand-Zement-Gemisch zu verfüllen. „Was Ende 2014 mit einer Machbarkeitsstudie der RAG begann, mit vielen Lorbeeren und Hoffnungen begleitet, wird nicht verwirklicht“, bedauert Kiechle in einer Pressemitteilung.