In der Festhalle Saarwellingen : Saarwellingen: Erste Sitzung des neuen Gemeinderats

Saarwellingen In der Festhalle Saarwellingen in der Wilhelmstraße findet am Donnerstag, 22. August, 18 Uhr, die konstituierende Sitzung des neugewählten Gemeinderates statt. Die Sitzung ist öffentlich. Unter anderem werden die Ratsmitglieder verpflichtet und Fraktionen gebildet.

