Familientradition im elterlichen Gasthaus Hier kocht sein Bruder Jürgen: Im „Frauenwald“ ist Sternekoch Martin Stopp zu Hause

Saarwellingen · Gerade hat Martin Stopp in Spiesen-Elversberg ein neues Lokal eröffnet, das „TAO“. Pläne für ein Restaurant in St. Ingbert gibt es bereits. Sterne-Koch Stopp stammt aus einer Gastronomen-Familie. Wir haben ihn im elterlichen Gasthaus „Zum Frauenwald“ in Saarwellingen-Schwarzenholz getroffen. Hier kocht Bruder Jürgen, Mutter Rita war bis vor kurzem im Service.

16.11.2023 , 09:42 Uhr

Erfolgreiche Gastronomenfamilie: Rita Stopp vom Restaurant „Zum Frauenwald“ in Schwarzenholz mit ihren Söhnen Jürgen (l) und Martin (r). Foto: Ruppenthal

Von Ilka Desgranges

Montag ist Familientag im „Frauenwald“. Dann kocht Jürgen Stopp (57) für Mutter Rita (82) und Bruder Martin (43). Martins Frau und der kleine Sohn sind auch dabei. Das Lokal hat dann Ruhetag. Hier gibt es von Donnerstag bis Sonntag Königinpastetchen, Schnitzel, Sauerbraten, aber auch Wildgerichte. „Gut bürgerlich‘“ hat man das früher genannt, heute werden solche Restaurants immer rarer.