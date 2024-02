400 Jahre Wellinger Faasend Greesen gewinnen Wette mit Bürgermeister Manfred Schwinn

Aufgeregt fieberten die Greesen ihrem Ehrentag entgegen: Würden sie es schaffen, anlässlich des 400. Jubiläums der Saarwellinger Faasend die Wette mit Bürgermeister Manfred Schwinn zu gewinnen? Denn dieser hatte darauf gesetzt, dass es ihnen nicht glücken würde, an ihrem Nationalfeiertag 400 Greesen zusammenzutrommeln. Und anfangs sah es auch noch so aus, als würde ihm das Wetter in die Karten spielen.