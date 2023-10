Kommunalwahl 2024 Gero Müller-Adams will für die SPD ins Saarwellinger Rathaus

Saarwellingen · Nächstes Jahr steht im Saarland die Kommunalwahl an. Dabei wählen Bürgerinnen und Bürger nicht nur einen neuen Kreis- und Gemeinderat, sondern vereinzelt auch neue Bürgermeister. So auch in Saarwellingen. Die SPD hat nun ihren Kandidaten vorgestellt.

16.10.2023, 18:40 Uhr

Gero Müller-Adams ist der Bürgermeisterkandidat der SPD für die kommende Wahl in Saarwellingen. Foto: Dominik Eder

Gero Müller-Adams geht für die SPD ins Rennen um das Bürgermeisteramt der Gemeinde Saarwellingen. Das hat die Partei in einer Pressemitteilung angekündigt. Demnach haben die Ortsvereine von Saarwellingen, Schwarzenholz und Reisbachsowie der SPD-Gemeindeverbandsvorstand Müller-Adams einstimmig für die Nominierung vorgeschlagen. Bei der Vollversammlung der SPD-Mitglieder am Samstag, 21. Oktober, wird dieser offiziell nominiert.